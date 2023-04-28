Зеленский пожаловался главе ЕС на запрет импорта украинской агроподукции странами союза

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которого выразил обеспокоенность запретом импорта украинской сельскохозяйственной продукции рядом стран-членов союза и подчеркнул необходимость ЕС соблюдать соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, противостоящей российской агрессии, как экономически, так и политически. Убежден, что в условиях войны с Россией Украина как страна-кандидат и Евросоюз должны неизменно соблюдать положения соглашения об ассоциации, нормы и правил единого рынка ЕС. Следовательно, любая альтернатива правовому подходу не будет считаться урегулированием проблемы", - заявил он.

Зеленский призвал к поиску сбалансированного решения и разрешению ситуации конструктивным и партнерским способом с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон.

"Лучшим решением стало бы продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Такое решение выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств-членов ЕС, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, а их население получает доступ к дешевой и качественной украинской продукции", – отметил президент Украины.

В свою очередь, Мишель выразил готовность приобщиться к решению, как отмечено, "этой неприемлемой ситуации", в том числе путем контактов с отдельными причастными лидерами ЕС. Зеленский также договорился с лидером Евросоюза о дальнейших контактах по этим и другим вопросам.

Напомним, что украинский бизнес еще неделю назад призвал Европейскую комиссию срочно разобраться с запретом импорта агропродукции со стороны Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии, противоречащим соглашению об ассоциации, а сами страны-инициаторы - отменить введенные ограничения.

Еврокомиссия начала переговоры с этими четырьмя странами и Румынией, которая тоже захотела ввести указанный запрет, но пока о достижении окончательного соглашения официально не сообщалось. Впрочем, как передают польские СМИ, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в пятницу заявил о завершении переговоров с Еврокомиссией ее согласием на введение запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины в обмен на отмену собственных запретов со стороны государств-членов союза.