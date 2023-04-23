Румыния вводит пломбирование транзитных аграрных грузов из Украины

Таможенные органы Румынии с 24 апреля начнут пломбирование транспортных средств, которые транзитом перевозят украинскую аграрную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

Отмечается, что о соответствующей норме стало известно во время встречи министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги Петра Деа.

В Укртрансбезопасности отметили, что перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовики к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения соответствующих условий.

Напомним, о встрече Николая Сольского и Петра Деа Минагрополитики Украины сообщало 21 апреля. Тогда отмечалось, что Румыния не приняла решения о запрете импорта украинской аграрной продукции, что сделали несколько других стран ЕС. Также в Бухаресте заверили, что транзит товаров сохранится. Однако стороны договорились обсудить все другие вопросы, связанные с импортом, после решения Еврокомиссии.

Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.

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