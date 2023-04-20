Запрет на экспорт агропродукции: в Минагрополитики обещают защитить фермеров и минимизировать их убытки

Польша не будет ограничивать список украинских продуктов, которые будут перевозиться транзитом через ее территорию. Польская сторона будет контролировать транзит в соответствии с правилами, которые она установит.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с участием Еврокомиссии по импорту украинской агропродукции в страны Восточной Европы.

Министр подчеркнул, что украинские фермеры понимают своих коллег за границей и хотят, чтобы всем было комфортно работать вместе.

Но перед украинскими аграриями стоит большая проблема – война, поэтому, как подчеркнул глава Минагрополитики, украинские власти не бросят своих фермеров и будут защищать их позицию.

"Наши аграрии терпят огромные убытки не только из-за того, что не могут экспортировать свою продукцию. Российские военные грабят фермы и элеваторы, минируют украинские поля и воруют урожай. Поэтому украинское Правительство будет делать все возможное, чтобы защитить наших аграриев и минимизировать их потери", - отметил Сольский.

По мнению министра, в сложные времена очень важно координировать и гармонизировать все решения в Европейском Союзе. Он также напомнил, что год назад Еврокомиссия запустила инициативу "Пути Солидарности", а в августе 2022 начала действовать Черноморская зерновая инициатива.

За этот период "Путями Солидарности" Украина отгрузила около 32 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, а "зерновым коридором" – 27 млн тонн.

Отметим, транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает ночью с 20 на 21 апреля 2023 года. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также Венгрию и Словакию не ограничиваются.

Напомним, аграрии в Польше и ряде других стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции, который привел к снижению их доходов.

Впоследствии власти Польши сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Это сделали также Венгрия, Словакия и Болгария .

При этом Венгрия и Словакия не запрещали транзит украинского зерна через свои страны.

В ЕК заявили о ряде мер по урегулированию зернового кризиса, в частности, к уже предоставленному пакету 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров этих стран готовится второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро.