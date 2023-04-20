Заборона на експорт агропродукції: у Мінагрополітики обіцяють захистити фермерів та мінімізувати їхні збитки

Польща не обмежуватиме перелік українських продуктів, які перевозитимуться транзитом через її територію. Польська сторона контролюватиме транзит відповідно до правил, які вона встановить.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За його словами, зараз ведуться переговори за участю Єврокомісії.стосовно імпорту української агропродукції в країни Східної Європи.

Міністр наголосив, що українські фермери розуміють своїх колег за кордоном і хочуть, щоб усім було комфортно працювати разом.

Але перед українськими аграріями стоїть більша проблема – війна, тому, як підкреслив очільник Мінагрополітики, українська влада не кине своїх фермерів і захищатиме їхню позицію.

"Наші аграрії зазнають величезних збитків не тільки через те, що не можуть експортувати свою продукцію. Російські військові грабують ферми та елеватори, мінують українські поля та крадуть урожай. Тому український Уряд робитиме все можливе, щоб захистити наших аграріїв та мінімізувати їхні втрати", - зауважив Сольський.

На переконання міністра, в складні часи надзвичайно важливо координувати та гармонізувати всі рішення в Європейському Союзі. Він також нагадав, що рік тому Єврокомісія запустила ініціативу "Шляхи Солідарності", а в серпні 2022 року почала діяти Чорноморська зернова ініціатива.

За цей період "Шляхами Солідарності" Україна відвантажила близько 32 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, а "зерновим коридором" - 27 млн тонн.

Зазначимо, транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу запрацює вночі з 20 на 21 квітня 2023 року. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

Нагадаємо, аграрії в Польщі та низці кількох інших країнах ЄС протестували через безмитний імпорт української агропродукції, який призвів до зниження їхніх доходів.

Згодом влада Польщі повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Це зробили також Угорщина, Словаччина і Болгарія.

При цьому Угорщина та Словаччина не забороняли транзит українського зерна через свої країни.

У ЄК заявили про низку заходів для врегулювання зернової кризи, зокрема до вже наданого пакету 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів цих країн готується другий пакет фінансової підтримки у розмірі 100 млн євро.