Румунія запроваджує пломбування транзитних аграрних вантажів із України

Митні органи Румунії з 24 квітня розпочнуть пломбування транспортних засобів, які транзитом перевозять українську аграрну продукцію. Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Зазначається, що про відповідну норму стало відомо під час зустрічі міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги Петре Деа.

В Укртрансбезпеці зауважили, що перевізникам, які прямують через Румунію транзитом, важливо підготувати вантажівки до пломбування і прибувати до кордону лише після виконання відповідних умов.

Нагадаємо, про зустріч Миколи Сольського та Петре Деа Мінагрополітики України повідомляло 21 квітня. Тоді зазначалося, що Румунія не прийняла рішення про заборону імпорту української аграрної продукції, що зробили низка інших країн ЄС. Також у Бухаресті запевнили, що транзит товарів збережеться. Однак сторони домовилися обговорити всі інші питання, пов'язані з імпортом, після рішення Єврокомісії.

Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.

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