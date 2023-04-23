Представители Еврокомиссии и пяти стран ЕС не достигли договоренности по импорту из Украины, – СМИ

Видеоконференция заместителя главы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и представителей пяти стран Центральной Европы касательно импорта сельскохозяйственной продукции из Украины завершилась без договоренностей. Об этом пишет RMF24.

В понедельник, 24 апреля, переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся на уровне министров сельского хозяйства.

По данным СМИ, Еврокомиссия готова пойти на уступки, расширив список товаров, которые будет запрещено ввозить из Украины.

"Прогресс есть, и переговоры двигаются в правильном направлении", – рассказал один из участников встречи.

В настоящее время орган ЕС согласен на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Однако неофициально сообщается, что в список могут добавить такие товары, как яйца и мясо птицы.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Под временный запрет попало не только зерно, а и ряд других продуктов. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Позже стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.