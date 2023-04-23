Представники Єврокомісії та пʼяти країн ЄС не досягли домовленості щодо імпорту з України, – ЗМІ

Відеоконференція заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та представників п'яти країн Центральної Європи щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України завершилася без домовленостей. Про це пише RMF24.

Зазначається, що в понеділок, 24 квітня, переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться на рівні міністрів сільського господарства.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готова піти на поступки, розширивши перелік товарів, які буде заборонено ввозити з України.

"Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку", – розповів один із учасників зустрічі.

Наразі орган ЄС згоден на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Однак неофіційно повідомляється, що до списку можуть додати такі товари, як яйця та мʼясо птиці.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно, а й низка інших продуктів. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.