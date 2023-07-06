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Зеленский подписал в Болгарии декларацию о вступлении Украины в НАТО
В ходе визита в Болгарию президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщил заместитель председателя ОП Игорь Жовква.
Болгария стала 22-й страной, поддержавшей членство Украины в Альянсе
В документе указано, что Болгария поддерживает вступление Украины в НАТО, как только это станет возможным. В Болгарии признают, что членство Украины в НАТО является единственным способом обеспечить безопасность и Украины, и Европы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Жовква написал, что согласно декларации, Болгария будет оказывать политическую и материальную поддержку Украины как со стороны Альянса, так и на двустороннем уровне столько, сколько потребуется. Также страна примет участие в послевоенном восстановлении Украины.
"Болгарская сторона приветствует значительные достижения Украины в продвижении по пути евроатлантической интеграции, в частности, по достижению взаимосовместимости с НАТО, подтверждает намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Альянс и имплементации стандартов НАТО", – говорится в документе.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии — Софию.
У Зеленского запланированы переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, рядовыми, парламентариями, политиками и президентом Руменом Радевым, известным своими антиукраинскими высказываниями. В частности, он называл "Крым русским".