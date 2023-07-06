Польша и Великобритания выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО

В Великобритании и Польше выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, подобной той, которую использовала Финляндия, когда она присоединилась к Альянсу в начале этого года.

Об этом сообщает Голос Америки.

Министры иностранных дел Великобритании и Польши заявили, что процесс вступления Украины в НАТО, вероятно, будет ускорен из-за того, что украинская армия уже имеет на вооружении оборудование, предоставленное Альянсом.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к Альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в НАТО", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после переговоров со своим британским коллегой в Лондоне.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт в использовании стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к Альянсу.

"Процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия в конце концов уже присоединилась к НАТО, был сокращен, потому что мы признали, что они боеспособные государства. И я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", – заявил Клеверли.

Напомним, Франция изменила позицию по членству Украины в НАТО : Париж поддерживает вступление нашей страны в Альянс. Франция намерена озвучить свое решение партнерам на саммите НАТО, который запланирован на 11 и 12 июля в Вильнюсе.

Изменив мнение, Франция присоединилась к кругу стран Восточной Европы, поддерживающих вступление Украины в НАТО и ЕС.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.