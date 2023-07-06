Польща та Британія виступили за пришвидшений вступ України в НАТО

У Великій Британії та Польщі висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія, коли вона приєдналася до Альянсу на початку цього року.

Про це повідомляє Голос Америки.

Міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявили, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений через те, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, надане Альянсом.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до Альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в НАТО", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до Альянсу.

"Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія врешті-решт уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони боєздатні держави. І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", – заявив Клеверлі.

Нагадаємо, Франція змінила позицію щодо членства України в НАТО: Париж підтримує вступ нашої країни в Альянс. Франція має намір озвучити своє рішення партнерам на саміті НАТО, який запланований на 11 і 12 липня у Вільнюсі.

Змінивши думку, Франція приєдналася до кола країн Східної Європи, які підтримують вступ України в НАТО та ЄС.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.