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Франція змінила позицію щодо членства України в НАТО, — Le Monde
В Єлисейському палаці нещодавно відбулося засіданні Ради оборони, за результатами якого було прийнято рішення про зміну позиції щодо розширення НАТО: тепер Париж підтримує вступ України в альянс.
Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на власні джерела.
Франція має намір озвучити своє рішення партнерам на саміті НАТО, який запланований на 11 і 12 липня у Вільнюсі.
Таким чином Париж хоче посилити тиск на Москву та дати певні гарантії щодо євроатлантичної інтеграції Україні. Ідея полягає у тому, що якщо Франція як країна, яка має певні важелі впливу, буде відстоювати вступ України в НАТО, то Київ може погодитися на переговори з Росією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З іншого боку така гарантія, як вважають в Парижі, може стримати РФ в продовжені ведення війни та запобігти будь-якій новій агресії. Змінивши думку, Франція приєдналася до кола країн Східної Європи, які підтримують вступ України в НАТО та ЄС.
"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж позиції Німеччини", — сказав виданню дипломат з Євросоюзу.
Раніше Україна і Франція ухвалили спільну декларацію про те, що Париж підтримує рух України до членства в НАТО. До цього схожий документ підписала Німеччина.
Джерело фото: ua.depositphotos.com