Франція змінила позицію щодо членства України в НАТО, — Le Monde

В Єлисейському палаці нещодавно відбулося засіданні Ради оборони, за результатами якого було прийнято рішення про зміну позиції щодо розширення НАТО: тепер Париж підтримує вступ України в альянс.

Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

Франція має намір озвучити своє рішення партнерам на саміті НАТО, який запланований на 11 і 12 липня у Вільнюсі.

Таким чином Париж хоче посилити тиск на Москву та дати певні гарантії щодо євроатлантичної інтеграції Україні. Ідея полягає у тому, що якщо Франція як країна, яка має певні важелі впливу, буде відстоювати вступ України в НАТО, то Київ може погодитися на переговори з Росією.

З іншого боку така гарантія, як вважають в Парижі, може стримати РФ в продовжені ведення війни та запобігти будь-якій новій агресії. Змінивши думку, Франція приєдналася до кола країн Східної Європи, які підтримують вступ України в НАТО та ЄС.

"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж позиції Німеччини", — сказав виданню дипломат з Євросоюзу.

Раніше Україна і Франція ухвалили спільну декларацію про те, що Париж підтримує рух України до членства в НАТО. До цього схожий документ підписала Німеччина.

Джерело фото: ua.depositphotos.com