Франция изменила позицию по членству Украины в НАТО, — Le Monde

В Елисейском дворце недавно состоялось заседание Совета обороны, по результатам которого было принято решение об изменении позиции по расширению НАТО: теперь Париж поддерживает вступление Украины в альянс.

Об этом сообщило издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Франция намерена озвучить свое решение партнерам на саммите НАТО, который запланирован на 11 и 12 июля в Вильнюсе.

Таким образом, Париж хочет усилить давление на Москву и дать определенные гарантии евроатлантической интеграции Украине. Идея состоит в том, что если Франция, как страна, имеющая определенные рычаги влияния, будет отстаивать вступление Украины в НАТО, то "Киев может согласиться на переговоры с Россией".

С другой стороны такая гарантия, как считают в Париже, может сдержать РФ в продолжении ведения войны и предотвратить любую новую агрессию. Изменив мнение, Франция присоединилась к кругу стран Восточной Европы, которые поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем позиции Германии", - сказал изданию дипломат из Евросоюза.

Ранее Украина и Франция приняли совместную декларацию о том, что Париж поддерживает движение Украины к членству в НАТО. До этого подобный документ подписала Германия.

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