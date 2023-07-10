Столтенберг о заявлении Кулебы про ПДЧ: переговоры продолжаются, окончательных решений еще нет

Переговоры по заключительной декларации саммита НАТО по Украине еще продолжаются, поэтому еще не время комментировать какие именно формулировки там будут прописаны.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что страны Альянса договорились отменить ПДЧ для Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Консультации продолжаются, и что сегодня состоятся другие встречи. Но я уверен, что все союзники согласятся в отношении очень четкого сообщение также, когда речь идет об Украине. Никакого окончательного решения еще не было принято. Но на саммите, и я в этом абсолютно уверен, что у нас будет единство и сильный мессидж по Украине", - отметил он.

Столтенберг напомнил, что в Осло на неформальном заседании министров иностранных дел предложил по Украине пакет, включающий три элемента.

"Один – по программе практической поддержки для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими войсками и силами НАТО, что приблизит Украину ближе к НАТО, другой элемент - создание Совета НАТО Украина для консультаций, а также для совместного принятия решений, и третий элемент заключался в том, чтобы снять требование о Плане действий по членству, превратив процесс членства для Украины, из двухэтапного процесса в одноэтапный, и сейчас мы обсуждаем эти элементы этого пакета, а также завершаем обсуждения в рамках переговоров по точной формулировке", - сказал он.

Генсек НАТО не стал прибегать к подробностям о процессе согласования союзниками.

"Но я приветствую тот факт, что мы сейчас строим (позицию) на пакете, который был запущен в Осло, и я уверен, что у нас есть хороший, сильный и позитивный посыл, когда лидеры встретятся", - убежден Столтенберг.

В то же время, он констатировал, что все союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса.

Что ждет Украина от саммита НАТО?

Очередной саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Он будет первым с тех пор, как Украина подала заявку на членство (предыдущая встреча проходила в июне 2022 года в Мадриде).

Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Президент США Джо Байден также считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели".

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Тем временем на саммите ожидается первое заседание Совета Украина-НАТО. Как объяснял министр обороны Алексей Резников, это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.