Страны НАТО отменили ПДЧ для Украины – Кулеба

Члены НАТО смогли договориться об устранении плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что этому решению предшествовали интенсивные переговоры.

"Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также самый лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - написал Кулеба.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023

На саммите НАТО, который начнется уже 11 июля, может быть принята многосторонняя декларация, согласно которой страны возьмут на себя индивидуальные обязательства по Украине.

При этом некоторые страны НАТО ведут "неистовые переговоры в последнюю минуту", чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Таким образом, страны Альянса работают над тем, чтобы определить, какие промежуточные обязательства в сфере безопасности они могут предоставить Украине в настоящее время. Однако такое мнение не является универсальным, в частности, страны на восточном фланге НАТО настаивают на том, чтобы Украина получила более быстрый путь к членству в Альянсе, даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 23 держави-члени Альянсу.