Країни НАТО скасували ПДЧ для України – Кулеба

Члени НАТО змогли домовитися щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що цьому рішенню передували інтенсивні переговори.

"Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - написав Кулеба.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine's path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023

На саміті НАТО, який розпочнеться вже 11 липня, може буте ухвалена багатостороння декларація, згідно з якою країни візьмуть на себе індивідуальні зобов’язання щодо України.

При цьому, деякі країни НАТО ведуть "несамовиті переговори в останню хвилину", щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Вільнюсі

Таким чином, країни Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час. Однак така думка не є універсальною, зокрема, країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в Альянсі, навіть незважаючи на те, що бойові дії тривають.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 23 держави-члени Альянсу.