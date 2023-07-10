У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії для України перед самітом - Politico

Невелика група країн НАТО ведуть "несамовиті переговори в останню хвилину", щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За інформацією чотирьох офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів, США, Великобританія, Франція та Німеччина вже кілька тижнів обговорюють питання гарантій безпеки з Києвом. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

"Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку" для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни", - пише видання.

Таким чином, країни Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час. Однак така думка не є універсальною, зокрема, країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в Альянсі, навіть незважаючи на те, що бойові дії тривають.

За словами одного з співрозмовників видання, президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком 10 липня у Лондоні, де їхні штаби намагатимуться узгодити деталі, що залишились.

Як зазначається, ця ініціатива може зрештою звестись до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані. Але намір полягає в тому, щоб запропонувати "більш постійний сигнал єдності" для України.

"Це фактично гарантія для України, що ми ще дуже довго будуть оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Однак, багато деталей цієї підтримки залишать на потім. Дипломат зазначив, що кожна зацікавлена країна повинна буде у двосторонньому порядку визначити з Україною, "якими будуть її зобов'язання".

"І це може бути що завгодно, від протиповітряної оборони до танків і чого завгодно", - повідомив він.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що це рішення остаточно ще не ухвалене.

Вступ України до НАТО: яка процедура

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 23 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна.

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