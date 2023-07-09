Вільнюс перетворюють на фортецю: ЗМІ розповіли про заходи безпеки перед самітом НАТО

Союзники по Альянсу направили близько тисячі військових у Вільнюс для забезпечення безпеки під час саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня всього у 32 км від кордону з Білоруссю та за 151 км від Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, велика кількість країн надають передові системи ППО, яких бракує країнам Балтії.

Зокрема, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar. Також Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща та Німеччина направили до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації. Інші країни надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.

За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помітили вісім німецьких Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще два - спрямовані у бік Білорусі.

Окрім того, Литва втричі збільшила кількість прикордонників на кордонах Білорусі та Росії, до них приєднались офіцери з Латвії та Польщі. Обидві країни також направили поліцію для патрулювання Вільнюса.

"Ми готуємося до різноманітних провокацій", - заявив керівник прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що це рішення остаточно ще не ухвалене.

Вступ України до НАТО: яка процедура

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 23 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна.

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