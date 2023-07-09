Вильнюс превращают в крепость: СМИ рассказали о мерах безопасности перед саммитом НАТО

Союзники по Альянсу направили около тысячи военных в Вильнюс для обеспечения безопасности во время саммита НАТО, который состоится 11-12 июля всего в 32 км от границы с Беларусью и в 151 км от России.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, большое количество стран предоставляют передовые системы ПВО, недостающие странам Балтии.

В частности, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или боевых самолетов.

Испания привезла систему ПВО NASAMS, Франция посылает самоходные гаубицы Caesar. Также Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Британия и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия направили в Вильнюс вертолетные силы спецоперации. Другие страны посылают оборудование для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

По информации Reuters, в Вильнюсском аэропорту было замечено восемь немецких Patriot, направленных в сторону российского Калининграда. Еще два - направлены в сторону Беларуси.

Кроме того, Литва втрое увеличила количество пограничников на границах Беларуси и России, к ним присоединились офицеры из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

"Мы готовимся к различным провокациям", - заявил руководитель пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу .

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

Вступление Украины в НАТО: какая процедура

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 23 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время, после вступления в НАТО Финляндии в этом году, членами Альянса является 31 страна.

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