Стефанішина розповіла, що робитиме Україна, якщо не отримає запрошення у НАТО в Вільнюсі

Україна буде змушена "переглянути стратегію", якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. Тоді акцент зміститься на гарантії безпеки для України.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю "Європейській правді".

"Це однозначно потребуватиме перегляду стратегії", – зазначила вона у відповідь на питання, чи вплине можливе розчарування рішенням у Вільнюсі на бажання України стати членом НАТО.

За її словами, конкретне рішення у Вільнюсі запускає велику кількість процесів, а неотримання запрошення змістить акцент із вступу в НАТО на гарантії безпеки.

"Процесів, пов'язаних зі стратегічним плануванням, оборонною допомогою, оборонним плануванням, питанням, пов'язаним з трансформацією сектору безпеки та оборони, пріоритетами у взаємодій із союзниками, змістом самих гарантій безпеки. Тобто якщо ми маємо відстрочене рішення або неухвалене рішення у Вільнюсі щодо членства України в НАТО, це означає, що саме гарантії безпеки тоді є основними. Тому очевидно зміщуються акценти", – пояснила Стефанішина.

Вона наголосила, що членство у НАТО – "це найдешевша гарантія безпеки для України".

"Це певним чином "аутсорс" політичної відповідальності за все, що буде відбуватись після війни. Тому що є ціла структура, яка відповідає за взаємосумісність, взаємодію, навчання, професійний розвиток. Україна в НАТО – це не лише гарантія безпеки, а це й зниження рівня політичної відповідальності кожного лідера, який приймав рішення допомагати Україні протягом війни. Це для нас настільки очевидні факти, що особливе роздратування викликають дискусії, які ставлять на стіл абсолютно якісь недолугі аргументи з приводу Росії", – зазначила віцепрем’єрка.

Водночас вона переконана, що Україна приєднається до НАТО незалежно від того, чи отримає запрошення вступити до блоку на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.

Що очікує Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що це рішення остаточно ще не ухвалене.

Вступ України до НАТО: яка процедура

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 23 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна.