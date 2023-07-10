Саміт НАТО. Країни Альянсу готують декларацію з індивідуальними зобов'язаннями щодо України, – FT

На наступному саміті НАТО може буте ухвалена багатостороння декларація, згідно з якою країни візьмуть на себе індивідуальні зобов’язання щодо України. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, офіційні обіцянки ще не узгоджені, однак вони зосередяться на кодифікації існуючих військових поставок і буде чітка обіцянка, що така підтримка триватиме. Крім того, будуть гарантії щодо підготовки українських військ, обміну розвідданими та допомоги в проведенні реформ оборонної політики.

Прихильники такої ідеї кажуть, що ці заходи не тільки допомагають захистити Україну в короткостроковій перспективі, але й збільшують довгострокову безпеку та краще готують країну до членства в НАТО.

Але скептики, такі як прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, попереджають, що такі рішення "розмивають картину" та відволікають від членства України в НАТО.

Що очікувати Україні від саміту НАТО?

Черговий саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Він буде першим із тих пір, як Україна подала заявку на членство (попередня зустріч проходила в червні 2022 року в Мадриді).

Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Він вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення країни до НАТО.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Президент США Джо Байден також вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни. Але Штати планують надати Україні гарантії безпеки на кшталт "ізраїльської моделі".

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, під час саміту у Вільнюсі планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Тим часом на саміті очікується перше засідання Ради Україна-НАТО. Як пояснював міністр оборони Олексій Резніков, це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.

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