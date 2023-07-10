Саммит НАТО. Страны Альянса готовят декларацию с индивидуальными обязательствами по Украине, – FT

На следующем саммите НАТО может быть принята многосторонняя декларация, согласно которой страны возьмут на себя индивидуальные обязательства касательно Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, официальные обещания еще не согласованы, однако они сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок и будет четкое обещание, что такая поддержка будет продолжена. Кроме того, будут гарантии подготовки украинских войск, обмена разведданными и помощи в проведении реформ оборонной политики.

Сторонники такой идеи говорят, что эти меры не только помогают защитить Украину в краткосрочной перспективе, но и увеличивают долгосрочную безопасность и лучше готовят страну к членству в НАТО.

Но скептики, такие как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, предупреждают, что такие решения "размывают картину" и отвлекают от членства Украины в НАТО.

Что ждет Украина от саммита НАТО?

Очередной саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Он будет первым с тех пор, как Украина подала заявку на членство (предыдущая встреча проходила в июне 2022 года в Мадриде).

Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Президент США Джо Байден также считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели".

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Тем временем на саммите ожидается первое заседание Совета Украина-НАТО. Как объяснял министр обороны Алексей Резников, это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.

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