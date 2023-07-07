Саммит НАТО в Вильнюсе. Альянс планирует отойти от формулировок Бухарестской встречи, – посол США

Лидеры стран НАТО в заявлении по итогам саммита в Вильнюсе будут стремиться отойти от формулировок Бухарестского саммита 2008 года. Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, передает "Европейская правда".

Она отметила, что Украина может получить "набор конкретных результатов как с точки зрения долгосрочной практической помощи в таких вопросах, как военная модернизация, так и в вопросах оперативной совместимости".

"В коммюнике мы будем говорить о стремлении Украины к членству, и это то, над чем члены Альянса продолжают работать. Но это не просто повторение Бухарестского саммита, это будет иначе, чем то, о чем мы говорили в 2008 году", – высказалась дипломат.

По ее словам, конкретные формулировки еще согласовываются и, скорее всего, станут известны в конце недели. Однако она добавила, что обсуждается и вопрос отмены обязательного Плана действий по членству (ПДЧ) для Киева.

Бухарестский саммит-2008: какие решения были приняты

На саммите НАТО в Бухаресте, который состоялся в апреле 2008 года, были достигнуты договоренности, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Однако никакой конкретики касательно сроков вступления не было.

"Обе страны внесли ценные вклады в операции Альянса. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии [...] ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран по ПДЧ", – говорится в декларации по итогам саммита.

Таким образом План действий по членству был зафиксирован как промежуточный этап на пути Украины в НАТО.

Но в сентябре 2022 года Украина подала заявление на вступление в Альянс, и позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что за счет этого "вопрос ПДЧ снят с повестки дня".

Встреча лидеров НАТО в Вильнюсе: предложат Украине

11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО. Он будет первым с тех пор, как Украина подала заявку на членство (предыдущая встреча проходила в июне 2022 года в Мадриде).

Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, во время саммита в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Тем временем на саммите ожидается первое заседание Совета Украина-НАТО. Как объяснял министр обороны Алексей Резников, это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.