Решение саммита НАТО в Вильнюсе не разочарует Украину, - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на саммите Альянса в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Об этом сообщает LRT.

"На самом деле, некоторые вопросы еще не решены, но я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев, и что они скажут больше, чем мы привыкли говорить", - сказал Науседа.

По словам президента Литвы, в Вильнюс приедут некоторые страны НАТО с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украины и уже есть договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

"Президент Зеленский, я надеюсь, по прибытии в Вильнюс действительно получит, возможно, не все из того, чего он ожидает в своих планах-максимумах, но он точно получит многое", - подчеркнул литовский лидер.

Он добавил, что двери НАТО открыты, но для некоторых стран они открываются очень быстро, а другие страны вообще не могут найти эти двери.

"Я думаю, что украинцы абсолютно правильно задают вопрос о том, что сегодня они еще не члены НАТО. Они говорят: мы это понимаем и уважаем ваше решение, но и вы должны уважать нас, говоря, о завтрашнем дне. Это то, о чем идет основная дискуссия прямо сейчас, я бы не сказал, что это спор, просто, возможно, есть небольшая разница в том, что мы можем сказать и что мы не можем сказать", - подчеркнул Науседа.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО быть смелее в рассмотрении стремления Украины к членству на саммите в его стране на следующей неделе, заявив, что это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Москва воспримет любую осторожность Альянса как проявление слабости.

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.