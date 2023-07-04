Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: о чем говорили

Перед началом Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе этого диалога лидеры согласовали свои позиции перед саммитом.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Зеленский отметил, что сейчас настал критический момент для принятия решительных мер и конкретных шагов по укреплению безопасности. Обсуждение также коснулось ситуации на фронте в Украине и последних событий, происходящих внутри Российской Федерации.

Согласно сообщению, встреча в Вильнюсе станет важным форумом для обсуждения вызовов безопасности, с которыми сталкивается не только Украина, но и все международное сообщество.

Разговор между Зеленским и Столтенбергом имел целью подчеркнуть общую позицию Украины и НАТО относительно необходимости реагирования на сложную геополитическую ситуацию и обеспечения мира и стабильности в регионе.

Сам Столтенберг назвал разговор "очень хорошим" и добавил, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении долгосрочной поддержки, улучшении политических связей и приближении Украины к НАТО.

Зеленский также призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если само обретение членства в Альянсе состоится только после войны.

Напомним, в ходе саммита НАТО состоится первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств или правительств. Таким образом Киев получит равноправное место за столом этого органа альянса.

Сегодня стало известно, что члены НАТО договорились продлить мандат Йенса Столтенберга еще на один год, до 1 октября 2024 года.

Зеленский отреагировал на это и поздравил генсека.

"Поздравил собеседника с решением членов Альянса продлить срок его полномочий в должности Генерального секретаря еще на год. Выразил надежду, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет плодотворным", - написал он.