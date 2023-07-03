Министр обороны Германии рассказал, когда состоится первое заседание Совета Украина-НАТО

Во время саммита НАТО, которое пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, состоится первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств или правительств. Таким образом Киев получит равноправное место за столом этого органа альянса.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, данное заседание – это большой шаг Украины к адаптации к структурам и процессам НАТО.

Однако Писториус отметил, что во время его разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом политики пришли к соглашению о том, что Альянс никогда не должен становиться стороной конфликта.

"Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией вместе с Украиной будем решать условия вступления в альянс", - сказал он.

Это означает, что на Вильнюсском саммите в июле Украина не получит ни гарантий безопасности Запада, ни срока вступления в НАТО.

Писториус подчеркнул, что такую позицию поддерживают многие члены, в том числе американцы и немцы.

"Во всем, что мы делаем, мы оцениваем общие последствия наших действий и согласовываем их с нашими партнерами", – резюмировал он.

Напомним, недавно Столтенберг заявил, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

По его словам, саммит изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи. Члены Североатлантического союза обсудят стремление страны к членству.

Что касается посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.

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