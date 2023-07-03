Міністр оборони Німеччини розповів, коли відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО

Під час саміту НАТО, яких проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня, відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав чи урядів. Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу альянсу.

Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, дане засідання - це великий крок України до адаптації до структур і процесів НАТО.

Проте Пісторіус зазначив, що під час його розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, політики дійшли згоди щодо того, що Альянс ніколи не повинен ставати стороною конфлікту.

"Тому ми не зможемо відповісти на питання щодо вступу України до НАТО, поки в Україні триває війна. Тільки тоді ми всі, а союзників, я думаю, тоді буде 32, разом зі Швецією разом з Україною вирішуватимемо умови вступу до альянсу", - сказав він.

Це означає, що на Вільнюському саміті в липні Україна не отримає ані гарантії безпеки Заходу, ані терміну вступу до НАТО.

Пісторіус наголосив, що таку позицію підтримують багато членів, зокрема американці і німці.

"У всьому, що ми робимо, ми оцінюємо загальні наслідки наших дій і узгоджуємо їх з нашими партнерами", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг заявив, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

За його словами, саміт викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. Члени Альянсу обговорять прагнення країни до членства.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.

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