Зеленський провів телефонну розмову із Столтенбергом: про шо говорили

Перед початком Вільнюського саміту НАТО, який має відбутися 11-12 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час цього діалогу лідери узгодили свої позиції перед самітом.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Зеленський зазначив, що наразі настав критичний момент для прийняття рішучих заходів та конкретних кроків у зміцненні безпеки. Обговорення також торкнуллося ситуації на фронті в Україні та останніх подій, які відбуваються всередині Російської Федерації.

Згідно повідомлення, зустріч у Вільнюсі стане важливим форумом для обговорення безпекових викликів, з якими стикається не лише Україна, але й усе міжнародне співтовариство.

Розмова між Зеленським та Столтенбергом мала на меті підкреслити спільну позицію України та НАТО щодо необхідності реагування на складну геополітичну ситуацію та забезпечення миру й стабільності у регіоні.

Сам Столтенберг назвав розмову "дуже хорошою" та додав, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення довгострокової підтримки, покращення політичних зв’язків і наближення України до НАТО.

Зеленський також закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо саме набуття членства в Альянсі відбудеться лише після війни.

Нагадаємо, під час саміту НАТО відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав чи урядів. Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу альянсу.

Сьогодні стало відомо, що члени НАТО домовилися продовжити мандат Єнса Столтенберга ще на один рік, до 1 жовтня 2024 року.

Зеленський відреагував на це, та привітав генсека.

"Привітав співрозмовника з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генерального секретаря ще на рік. Висловив сподівання, що наша співпраця й надалі буде плідною", - написав він.