Столтенберг офіційно залишається генсеком НАТО до жовтня 2024 року

Члени НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга ще на один рік, до 1 жовтня 2024 року.

Про це йдеться у заяві на сайті НАТО.

Як зазначається, це рішення буде схвалено главами держав та урядів НАТО на зустрічі на найвищому рівні у Вільнюсі.

"Для мене честь те, що союзники по НАТО вирішили продовжити мій термін на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року", - написав Столтенберг у Twitter.

Напередодні агентство Reuters повідомляло, що члени НАТО 4 липня повинні продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік.

Нагадаємо, у лютому Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свій контракт.Але члени НАТО попросили його прийняти його після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Столтенберг довго відмовлявся від продовдення повноважень і планував завершити каденцію у жовтні.

На цю посаду розглядали кілька претиндентів, основними з яких були прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

ЗМІ також повідомляли, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може отримати посаду генерального секретаря НАТО. Але він сам таку інформацію не підтверджував.