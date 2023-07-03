Столтенберг залишається генсеком НАТО ще на рік

Члени НАТО у вівторок повинні продовжити термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік.

Про це пише Reuters.

Рішення про те, що Столтенберг може залишитися на посаді часто озвучувалося в останні тижні, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження під час зустрічі у вівторок, повідомляє видання.

64-річний Столтенберг є колишнім прем'єр-міністром Норвегії. Він мав завершити свій термін на посаді високопоставленої цивільної особи в трансатлантичному альянсі з безпеки наприкінці вересня, але тепер, ймовірно, залишиться на цій посаді ще на 12 місяців.

У лютому Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свій контракт. Але члени НАТО попросили його прийняти його після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Згідно з повідомленням, Столтенберг провів НАТО через низку криз з моменту вступу на посаду в 2014 році, останнім часом згуртував членів НАТО на підтримку України, одночасно намагаючись запобігти ескалації війни та не допустити прямого конфлікту між НАТО та Росією.

Столтенберг довго відмовлявся від продовдення повноважень і планував завершити каденцію у жовтні.

На цю посаду розглядали кілька претиндентів, основними з яких були прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

ЗМІ також повідомляли, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може отримати посаду генерального секретаря НАТО. Але він сам таку інформацію не підтверджував.