Столтенберг остается генсеком НАТО еще на год

Во вторник члены НАТО должны продлить срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.

Об этом пишет Reuters.

Решение о том, что Столтенберг может остаться в должности, часто озвучивалось в последние недели, но ожидается, что послы в НАТО официально утвердят продолжение во время встречи во вторник, сообщает издание.

64-летний Столтенберг - бывший премьер-министр Норвегии. Он должен был завершить свой срок в должности высокопоставленного гражданского лица в трансатлантическом альянсе по безопасности в конце сентября, но теперь, вероятно, останется на этом посту еще на 12 месяцев.

В феврале Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свой контракт. Но члены НАТО попросили его принять его после того, как не смогли достичь консенсуса по поводу преемника.

Согласно сообщению, Столтенберг провел НАТО из-за ряда кризисов с момента вступления в должность в 2014 году, в последнее время сплотил членов НАТО в поддержку Украины, одновременно пытаясь предотвратить эскалацию войны и не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией.

Столтенберг долгое время отказывался от продления полномочий и планировал завершить каденцию в октябре.

На этот пост рассматривали несколько претиндентов, основными из которых были премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее СМИ также сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО. Но он сам такую информацию не подтверждал.