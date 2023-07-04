Столтенберг официально остается генсеком НАТО до октября 2024 года

Члены НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга еще на один год до 1 октября 2024 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

Как отмечается, это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на встрече на высшем уровне в Вильнюсе.

"Для меня честь то, что союзники по НАТО решили продлить мой срок на должности генерального секретаря до 1 октября 2024 года", - написал Столтенберг в Twitter.

Накануне агентство Reuters сообщало, что члены НАТО 4 июля должны продлить срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.

Напомним, в феврале Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свой контракт. Но члены НАТО попросили его принять его после того, как не смогли достичь консенсуса по поводу преемника.

Столтенберг долгое время отказывался от продления полномочий и планировал завершить каденцию в октябре.

На этот пост рассматривали несколько претиндентов, основными из которых были премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее СМИ также сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО. Но он сам такую информацию не подтверждал.