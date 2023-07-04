У НАТО спрогнозували, чи отримає Україна західні винищувачі під час контрнаступу

Питання надання Україні сучасних західних винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки поки триває контрнаступ.

Про це заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер в коментарі LBC.

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу", – зазначив він.

За його словами, не можна зараз змішувати дві дискусії – про винищувачі та контрнаступ.

"Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", - заявив глава Військового комітету НАТО, коментуючи чи може Україна виграти війну без винищувачів.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня мала бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Раніше Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.

Після цього виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах F-16, проте у Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію.