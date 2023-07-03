Списки пілотів для навчання на F-16 затверджені, вони готові виїзджати хоч завтра - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу передачі Україні західних винищувачів, списки українських пілотів для навчання на них затверджені.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Процес, який уже запущено, зелене світло є начебто від усіх учасників нашої новоствореної авіаційної коаліції, тому треба якомога швидше просувати. У Повітряних силах усе готове. Ми готові приймати західну техніку, льотчики готові хоч завтра виїжджати і проводити уже навчальний процес", - зазначив він.

За його словами, списки українських пілотів, які будуть навчатися на західних винищувачах, вже затверджені командувачем.

Також Ігнат додав, що без авіації українських наземним силам важко просуватися і відвойовувати свої території.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня мала бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Раніше Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.

Після цього виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах F-16, проте у Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію.

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