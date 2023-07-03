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Списки пілотів для навчання на F-16 затверджені, вони готові виїзджати хоч завтра - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу передачі Україні західних винищувачів, списки українських пілотів для навчання на них затверджені.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Процес, який уже запущено, зелене світло є начебто від усіх учасників нашої новоствореної авіаційної коаліції, тому треба якомога швидше просувати. У Повітряних силах усе готове. Ми готові приймати західну техніку, льотчики готові хоч завтра виїжджати і проводити уже навчальний процес", - зазначив він.
За його словами, списки українських пілотів, які будуть навчатися на західних винищувачах, вже затверджені командувачем.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Ігнат додав, що без авіації українських наземним силам важко просуватися і відвойовувати свої території.
Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолили європейську “авіаційну коаліцію”. Вже до липня мала бути готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16. Свою допомогу у тренуванні українських льотчиків також запропонували Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Раніше Міністерство оборони США отримало офіційний запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків на літаках F-16 на території європейських країн.
Після цього виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах F-16, проте у Повітряних силах ЗСУ спростували цю інформацію.
Джерело фото: ua.depositphotos.com