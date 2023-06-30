"Наступ — це не шоу": Залужний в інтерв'ю The Washington Post розповів, що його дратує та як Україні дається контрнаступ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що наступ Сил оборони України триває згідно з планом, але українським захисникам не вистачає всіх типів зброї. На вирішення цієї проблеми спрямовані всі його меседжі до партнерів та союзників.

Delo.ua виділяє головне з інтерв'ю Залужного американській газеті The Washington Post.

Захід не зміг почати наступ, якби був на місці ЗСУ. Тактика країн НАТО передбачає активну роботу авіації чи то в обороні, чи в наступі. Альянс не зміг би розпочати контрнаступ та досягати успіхів, якби мав таку кількість винищувачів та іншої техніки, яку зараз можуть використовувати українські захисники.

Водночас українським оборонцям це вдається. Тому Залужний різко негативно відноситься до закидів щодо темпів просування української армії.

"Тож це мене злить. Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров’ю. Без достатнього постачання ці плани взагалі неможливо реалізувати. Але ми виконуємо план. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми". Валерій Залужний Головнокомандувач Збройних сил України

Українські військові просуваються щодня. Інколи йдеться про 500 метрів, але вони даються тяжкими боями. Якби Україна отримала зброї в достатній кількості, ситуація змінилася б кардинально. Залужний впевнений, що Захід має ресурси для цього.

Очільника українського війська щодня турбують одні й ті ж запитання: коли Україна отримає більше боєприпасів та F-16?

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?" — задається питанням Залужний.

Окрім авіації, українські військові досі рахують боєприпаси, адже кожен з них цінний. ЗСУ повинні випускати принаймні стільки ж, скільки й ворог, але через обмежені ресурси окупанти запускають іноді в 10 разів більше .

Саме про передачу літаків та боєприпасів він постійно говорить з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Заколот в РФ не мав жодного ефекту. Короткостроковий "безлад" в Росії не дав суттєвого ефекту на полі бою. "Вагнеровці" вже залишили фронт, тому помітних змін на полі бою під час заколоту не відбулося.

"Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або що-небудь таке", — сказав Залужний.

Ядерна загроза зберігається, але нічого не змінює. Окрім того, що Путін продовжує блефувати, намагаючись змусити думати так, ніби РФ готова завдати ядерного удару, Росія також становить реальну загрозу через Запорізьку АЕС. Окупанти, як з'ясувала українська розвідка, можуть підірвати станцію чи її частину.