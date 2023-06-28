ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу на полі бою - Залужний

Українським захсникам вдалося перехопити стратегічну ініціативу на фронті і Сили оборони продовжують просуваються вперед і продовжують проводити наступальні дії.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він провів телефонну розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний написав, що наразі на лінії фронту спостерігається значний прогрес. Окупанти активно чинять опір ЗСУ, але несуть великі втрати. Для того, щоб якось утримати позиції, загарбники вдаються до широкомасштабного мінування місцевості.

Головнокомандувач розповів, що під час розмови з генералом Міллі поінформував його про актуальні потреби українських військових, яким вкрай необхідно більше зброї, боєприпасів та засобів для розмінування.

"Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території", - резюмував він.

Також Залужний подякував Міллі за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Нинішній пакет обсягом до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, а також додаткову бронетехніку та боєприпаси для підтримки збройної відсічі російській агресії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.