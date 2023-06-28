ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя - Залужный

Украинским защитникам удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте и Силы обороны продолжают продвигаться вперед и продолжают проводить наступательные действия.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный написал, что на линии фронта наблюдается значительный прогресс. оккупанты активно сопротивляются ВСУ, но несут большие потери. Для того чтобы удержать позиции, захватчики прибегают к широкомасштабному минированию местности.

Главнокомандующий рассказал, что во время разговора с генералом Милли проинформировал его об актуальных потребностях украинских военных, которым крайне необходимо больше оружия, боеприпасов и средств для разминирования.

"Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", - резюмировал он.

Также Залужный поблагодарил Милли за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

Нынешний пакет в размере до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику и боеприпасы для поддержки вооруженного отпора российской агрессии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.