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Наступление ВСУ на Донбассе истощило силы оккупантов - британская разведка
Многочисленные атаки Сил обороны Украины перегрузили силы российских оккупантов, что позволило украинским военным чуть ли не впервые отвоевать территорию, оккупированную Россией с 2014 года.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Как отмечается, украинские десантники достигли небольшого продвижения к востоку от села Красногоровка вблизи Донецка, расположенного фактически на старой линии разграничения.
По данным британской разведки, это один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022 года, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Многочисленные одновременные атаки Украины во многих местах на Донбассе в последнее время, вероятно, создали большое напряжение для сил "ДНР" и действовавших в этом секторе чеченцев", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.
Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 24 июня сообщал, что под Красногоровкой Донецкой области украинские военные освободили несколько позиций, которые были оккупированы с 2014 года.