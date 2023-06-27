Наступление ВСУ на Донбассе истощило силы оккупантов - британская разведка

Многочисленные атаки Сил обороны Украины перегрузили силы российских оккупантов, что позволило украинским военным чуть ли не впервые отвоевать территорию, оккупированную Россией с 2014 года.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, украинские десантники достигли небольшого продвижения к востоку от села Красногоровка вблизи Донецка, расположенного фактически на старой линии разграничения.

По данным британской разведки, это один из первых случаев после вторжения России в феврале 2022 года, когда украинские силы, скорее всего, отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года.

"Многочисленные одновременные атаки Украины во многих местах на Донбассе в последнее время, вероятно, создали большое напряжение для сил "ДНР" и действовавших в этом секторе чеченцев", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 24 июня сообщал, что под Красногоровкой Донецкой области украинские военные освободили несколько позиций, которые были оккупированы с 2014 года.