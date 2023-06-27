Наступ ЗСУ на Донбасі виснажив сили окупантів - британська розвідка

Численні атаки Сил оборони України перенапружили сили російських окупантів, що дозволило українським військовим чи не вперше відвоювати територію, окуповану Росією з 2014 року.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, українські десантники досягли невеликого просування на схід від села Красногорівка поблизу Донецька, яке розташоване фактично на старій лінії розмежування.

За даними британської розвідки, це один із перших випадків після вторгнення Росії у лютому 2022 року, коли українські сили, швидше за все, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.

"Численні одночасні атаки України у багатьох місцях на Донбасі останнім часом, ймовірно, створили завелику напругу для сил "ДНР" та чеченців, які діяли у цьому секторі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 24 червня повідомляв, що під Красногорівкою Донецької області українські військові звільнили кілька позицій, які були окуповані з 2014 року.