Міноборони про ситуацію на фронті: за тиждень ЗСУ на сході просунулися до 2 км, на півдні звільнили 17 кв.км

Сили оборони України продовжують просуватися на сході та півдні України. Проте російські окупанти чинять потужний опір, але водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, на сході України протягом минулого тижня, з 19 по 25 червня, ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої, протягом тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень, збільшилась кількість обстрілів.

"Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - зазначила Маляр.

За її словами, обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км", - наголосила заступниця міністра оборони.

Водночас вона наголосила, що окупанти несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. За її словами, загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше, ніж у ЗСУ.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника,

знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога,

нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА,

вразили 7 складів боєприпасів ворога,

знищили сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, контрнаступ українських військових відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами.

Як нещодавно зазначали в американському Інституті вивчення війни (ISW), українські захисники, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару. Це відбувається попри повільніший, ніж очікувалося, темп контрнаступу.