Минобороны о ситуации на фронте: за неделю ВСУ на востоке продвинулись до 2 км, на юге освободили 17 кв.км

Силы обороны Украины продолжают продвигаться на востоке и юге Украины. Однако российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, но в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Так, на востоке Украины в течение прошлой недели, с 19 по 25 июня, враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение недели на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений, увеличилось количество обстрелов.

"В то же время наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", – отметила Маляр.

По ее словам, обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не произошло. Силы обороны Украины продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км ", - подчеркнула замминистра обороны.

В то же время она подчеркнула, что оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. По ее словам, погибших за прошлую неделю у врага в 8 раз больше, чем в ВСУ.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошлую неделю:

нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,

уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага,

нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по поражению нашей авиации и БПЛА,

поразили 7 складов боеприпасов врага,

уничтожили сотни единиц вражеской техники среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, контрнаступление украинских военных происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами.

Как недавно отмечали в американском Институте изучения войны (ISW), украинские защитники, вероятно, успешно создают условия для основного удара. Это происходит несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления.