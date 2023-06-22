ВСУ создают условия для главного удара контрнаступления, - ISW

ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские власти давно намекали, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, а совсем недавно военные заявили, что текущие операции не являются основным направлением планирования контрнаступления Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что нецелесообразно измерять успех военных действий "только километрами или количеством освобожденных населенных пунктов".

Аналитики ISW отмечают, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели.

"Возможно, украинские войска проводят несколько наступательных операций по всей линии фронта, чтобы постепенно истощить армию РФ и создать условия для будущего основного удара", - предполагают в ISW.

Там добавляют, что потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на смягчение и сбалансирование условий контрнаступления.

"Общий более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не свидетельствует о наступательном потенциале Украины, и украинские силы, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий", - подчеркивают в ISW.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, контрнаступление украинских военных происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами.

Замминистра обороны Анна Маляр 21 июня проинформировала, что ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также защитники сдерживают масштабное наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Недавно в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы, возможно, приостанавливают контрнаступление для пересмотра тактики будущих операций.