ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу, - ISW

ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українська влада давно натякала, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно військові заявили, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".

Аналітики ISW зауважують, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі.

"Можливо, українські війська проводять кілька наступальних операцій на всій лінії фронту щоб поступово виснажити армію РФ та створити умови для майбутнього основного удару", - припускають в ISW.

Там додають, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати умови контрнаступу.

"Загальний повільніший, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не свідчить про наступальний потенціал України, і українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль", - підкреслюють в ISW.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, контрнаступ українських військових відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 21 червня поінформувала, що ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також захисники стримують масштабний наступ росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нещодавно в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українські сили, можливо, призупиняють контрнаступ для перегляду тактики майбутніх операцій.