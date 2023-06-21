Міноборони РФ змінює інформаційну політику про український контрнаступ – ISW

Міноборони РФ винесло уроки з минулих помилок під час попередніх українських контрнаступів і змінює інформаційну політику щодо висвітлення подій на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зауважують, що Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що відомство зробило висновки зі своїх минулих помилок щодо управління інформаційним простором під час попередніх контрнаступів ЗСУ.

Аналітики звертають увагу на виступ російського міністра оборони Сергія Шойгу на нараді у Міноборони РФ 20 червня, де обговорювали контрнаступ українських військових на заході Донецької та Запорізької областей.

За словами Шойгу, з 4 червня українські війська здійснили 263 удари по позиціях росіян. Водночас він заперечував, що українські сили змогли досягти успіхів на фронті, ігноруючи загальнодоступні геолокаційні докази щодо просування України.

На думку фахівців ISW, той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ ЗСУ (навіть попри типове для Міноборони заперечення українських успіхів) є помітним наслідком неспроможності Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі.

"Це свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу", - підкреслюють аналітики.

Зауважимо, як повідомляє розвідка Британії, мініістр оборони РФ Сергій Шойгу збільшив публічну активність, ймовірно, щоб показати, що він контролює стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.