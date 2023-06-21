Минобороны РФ меняет информационную политику об украинском контрнаступлении – ISW

Минобороны РФ извлекло уроки из прошлых ошибок во время предыдущих украинских контрнаступлений и меняет информационную политику по освещению событий на фронте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью согласованной риторики, что свидетельствует о том, что ведомство сделало выводы из своих прошлых ошибок по управлению информационным пространством во время предыдущих контрнаступлений ВСУ.

Аналитики обращают внимание на выступление российского министра обороны Сергея Шойгу на совещании в Минобороны РФ 20 июня, где обсуждали контрнаступление украинских военных на западе Донецкой и Запорожской областей.

По словам Шойгу, с 4 июня украинские войска нанесли 263 удара по позициям россиян. В то же время он отрицал, что украинские силы смогли добиться успехов на фронте, игнорируя общедоступные геолокационные доказательства по продвижению Украины.

По мнению специалистов ISW, тот факт, что Шойгу публично и относительно спокойно обсудил контрнаступление ВСУ (даже несмотря на типичное для Минобороны отрицание украинских успехов) является заметным следствием несостоятельности России подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и паники в русский информационное пространство.

"Это свидетельствует о том, что российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось и извлекло уроки из прошлых моментов информационного коллапса", - подчеркивают аналитики.

Заметим, как сообщает разведка Британии, министр обороны РФ Сергей Шойгу увеличил публичную активность, вероятно, чтобы показать, что он контролирует стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.