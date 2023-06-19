Українські військові звільнили П'ятихатки Запорізької області, — Міноборони

Сили оборони України в ході двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль ряд населених пунктів. Підрозділи ОСУВ "Таврія" звільнили 8: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зауважимо, що про 7 з них було відомо раніше, П'ятихатки взяли під контроль нещодавно.

Загалом за два тижні підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. На півдні від окупантів звільнили площу у 113 квадратних кілометрів.

За 12-18 червня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених. В полон до українських військових потрапили понад 80 окупантів. Захисники також ліквідували більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

"На сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів. Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках", — зауважила Маляр.

Вона уточнила, що ворог намагався наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, успіху не мав.

Нагадаємо, в Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські військові, можливо, призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути тактику майбутніх операцій. В цей же час союзники України акумулюють ресурси для підтримки ЗСУ. Зокрема, ЄС прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу.