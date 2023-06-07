ЗСУ перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку, — Міноборони

Збройні сили України після місяців запеклих боїв перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Про це 7 червня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники просунулися вперед від 200 до 1100 метрів.

"Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", —розповіла Маляр.

Вона пояснює, що операція з обороною Бахмута була стратегічною та спланованою заздалегідь. Зараз наступати українським військовим вдається, зокрема, завдяки завчасно підготовленим укріпленням.

"Вся місцевість довкола - це фактично укріп.район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", — підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, захопити Бахмут намагалися "вагнерівці", бої тривали з осені минулого року. Понісши великі втрати, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вивів своїх бойовиків з міста, на їхні позиції зайшли підрозділи регулярної армії РФ. Українські військові в цей час контролювали частину приватного сектору на південному заході Бахмута.