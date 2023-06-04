Втрати росіян у Бахмуті в 7,5 разів більші за українські, – Данілов

Втрати російських окупантів у Бахмуті Донецької області в 7,5 разів більші за втрати українських військових. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони України в інтервʼю Corriere della Sera.

Відповідаючи на питання про те, чому ЗСУ так відчайдушно захищали місто, Данілов сказав, що з 1 вересня 2022 року, коли РФ почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, було ліквідовано 22 816 російських загарбників. Українські втрати в 7,5 разів менші.

"Ми не маємо права здавати свої міста. Без опору вони б перемогли", – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що бої за Бахмут тривають кілька місяців. 31 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що під контролем українських військових залишаються околиці міста в південно-західній частині та вхід у населений пункт.

А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 1 червня повідомив, що на Бахмутському напрямку змінився формат операції, тому спостерігається тимчасове затишшя. Це повʼязано з виведенням підрозділів ПВК "Вагнер" та заміною їх на армійські та десантні частини РФ. Водночас кількість ворожих обстрілів із важкого озброєння зросла.