Потери россиян в Бахмуте в 7,5 раз больше украинских, – Данилов

Потери российских окупантов в Бахмуте Донецкой области в 7,5 раз больше потерь украинских военных. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины в интервью Corriere della Sera.

Отвечая на вопрос о том, почему ВСУ так отчаянно защищали город, Данилов сказал, что с 1 сентября 2022 года, когда РФ начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, было ликвидировано 22 816 российских захватчиков. Украинские потери в 7,5 раз меньше.

"Мы не имеем права сдавать свои города. Без сопротивления они бы победили", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, что бои за Бахмут продолжаются несколько месяцев. 31 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что под контролем украинских военных остаются окрестности города в юго-западной части и вход в населенный пункт.

А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 1 июня сообщил, что на Бахмутском направлении изменился формат операции, поэтому наблюдается временное затишье. Это связано с выводом подразделений ЧВК "Вагнер" и заменой их на армейские и десантные части РФ. В то же время количество вражеских обстрелов из тяжелого вооружения возросло.