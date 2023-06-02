Череватый объяснил, почему россияне увеличили интенсивность обстрелов в Бахмуте

В течение суток оккупанты 452 раза избивали из ствольной артиллерии и РСЗО по украинским позициям на бахмутском направлении и совершили 6 авианалетов. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что в настоящее время россияне ротируют в Бахмуте и прикрывают свою деятельность мощным артиллерийским огнем.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ не дают врагу спокойно проводить ротацию и наносят удары. Вчера 107 окупантов уничтожены, 126 получили ранения. Также ВСУ уничтожили вражеский БМП, 7 орудий, самоходную артиллерийскую установку "Пион", 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля.

Он также напомнил об огромных потерях среди наемников, которые оценивают западные медиа от 60 до 100 тысяч раненых и погибших бойцов.

При этом Череватый отметил, многие сходятся во мнении, что минимум 20 тысяч убитых при попытке взять районный центр - это невероятно много.

Он также добавил, что украинские военные истощили силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

"Мы достигли главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" убежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке. Заходящие вместо "Вагнера" войска, мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального", - сказал Череватый.

Он также рассказал, что ВСУ контролируют высоты вокруг Бахмута, что не позволяет россиянам использовать город в стратегических целях.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечает, что под контролем украинских сил обороны остаются некоторые объекты на юго-западных окраинах Бахмута Донецкой области, в частности фактически они контролируют въезды в город, при этом в последние дни уже не продвигаются на флангах.