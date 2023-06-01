Кремль приказал Кадырову заменить "вагнеровцев" в Бахмуте – ISW

Российское военное командование, вероятно, отдало приказ войскам главы Чечни Рамзана Кадырова приступить к наступательным операциям в Украине после вывода сил "вагнеровцев" из Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

31 мая Кадыров заявил, что чеченские силы получили новые приказы и теперь отвечают за линию фронта в Донецкой области Украины.

По его словам, чеченские подразделения должны начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов". Чеченский спецназ "Ахмат" и полк специального назначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление к юго-западу от Донецка, добавил Кадыров.

Минобороны России заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" проводят наступательные операции на Марьинском направлении.

Кроме того, российское военное командование приказало Росгвардии и чеченским войскам приступить к наступательным действиям на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Пока аналитики ISW не заметили никаких признаков наступательных операций чеченцев в Запорожской и Херсонской областях.

Согласно данным ISW, чеченские войска в основном оставались в резерве после боевых действий в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске, и их активное участие ограничивалось некоторыми наступательными действиями в районе Белогоровки Луганской области.

Аналитики также фиксировали, как кадыровцы действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

Ранее Кадыров заявлял, что на 8 мая в Чечне находится 3300 военнослужащих Северо-Ахматского полка. Однако аналитики ISW предположили, что Кадыров экономил свои силы, удерживая их на месте, вместо переброски на передовую.

"Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что заявление Кадырова о том, что в Украине находится 7000 боевиков, близко к правде, но его силы не смогут успешно провести несколько значительных наступательных операций.

Напомним, Кадыров пообещал отомстить Украине за атаку дронов на Москву. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил ему, кому действительно нужно мстить